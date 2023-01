Studie: door prijsplafond levert duurzamer huis niet gelijk wat op

Door het prijsplafond op de energierekening is het voor een groot deel van de huishoudens niet meer gelijk rendabel om hun woning te verduurzamen. Ook de gestegen interesse voor woningen met een beter energielabel neemt mogelijk weer af, omdat het kostenverschil met een minder energiezuinig huis door de overheidsmaatregel daalt. Dat stellen economen van Rabobank-onderzoeksinstituut RaboResearch.

Zo was het verschil in maandelijkse energiekosten tussen huizen met energielabels G en A voor de energiecrisis 30 euro per maand. Dat steeg afgelopen jaar naar ruim 90 euro per maand, maar nu is dat nog 50 euro. “Het prijsplafond verkleint de prikkel om te verduurzamen voor veel huishoudens”, aldus RaboResearch. “Het kabinet moet bij maatregelen om de koopkracht te repareren dan ook meer rekening houden met de verstorende werking ervan.”

Ook zijn de kosten van verduurzaming door het prijsplafond, waardoor de energierekeningen van de meeste huishoudens deze maand omlaaggaan, voor veel huishoudens niet meer hoger dan de opbrengsten. “Zij zullen de verduurzaming van hun woning wellicht uitstellen”, zegt Stefan Groot, woningmarkteconoom bij RaboResearch. “Een lager energieverbruik is echter juist een van de belangrijkste structurele oplossingen voor de energiecrisis.”