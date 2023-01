Autofabrikant Ford schrapt volgens vakbond 3200 Europese banen

Autofabrikant Ford is van plan om 3200 banen in Europa te schrappen. De meeste ontslagen vallen bij de ontwikkelaars van de auto’s. Verder moeten zevenhonderd administratieve medewerkers weg. Volgens de Duitse vakbond IG Metall heeft Ford dit maandag tegen het personeel gezegd.

Ford wil pas reageren als de plannen definitief zijn. Eerder kondigde de Amerikaanse fabrikant aan minder personeel nodig te hebben vanwege de overgang naar elektrische voertuigen. Die kosten minder tijd om in elkaar te zetten. Ford wil tegen 2030 uitsluitend nog elektrische personenauto’s verkopen in Europa.

Vakbond IG Metall dreigt met acties door heel Europa als de plannen doorgaan en personeel op straat komt te staan. Volgens de organisatie wordt Duitsland het hardst geraakt door de ontslagen. In Keulen maakt Ford zijn populaire model Fiesta. Daar wil het bedrijf in de toekomst op grote schaal volledig elektrische auto’s gaan maken. Bij de fabriek in Keulen werken nu meer dan 10.000 mensen. In heel Europa heeft Ford zo’n 45.000 werknemers.

Verschillende grote bedrijven maakten eerder deze maand al bekend veel mensen te gaan ontslaan. Onder meer Microsoft en Google-moeder Alphabet zagen zich hiertoe genoodzaakt vanwege de verslechterde economische situatie.