Zuid-Afrika noemt Rusland een bevriend land

Zuid-Afrika blijft naar eigen zeggen neutraal in de oorlog in Oekraïne, maar noemt Rusland wel een bevriend land. De Zuid-Afrikaanse buitenlandminister Naledi Pandor deed die uitspraak toen ze de gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland en China komende maand verdedigde. “Alle landen houden wereldwijd militaire oefeningen met vrienden. Dat is de natuurlijke gang van zaken.”

Zuid-Afrika weigert al maanden de Russische agressie in Oekraïne te veroordelen, tot frustratie van het westen. Maandag arriveerde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in de hoofdstad Pretoria voor een ontmoeting met Pandor. Zij zei dat ze de banden tussen beide landen wilde versterken en sprak van een “zeer aangename bijeenkomst” met “een waardevolle partner”.

Zuid-Afrika drijft weinig handel met Rusland, maar Moskou is wel een belangrijke bondgenoot op het continent. De Zuid-Afrikaanse regering zegt onpartijdig te zijn over de oorlog in Oekraïne en onthoudt zich steevast van stemmingen bij VN-resoluties. President Cyril Ramaphosa heeft eerder aangegeven te willen helpen bij bemiddeling tussen de strijdende partijen.

De Zuid-Afrikaanse oppositie is niet blij met het bezoek van Lavrov en ziet het als een steunbetuiging van de regering aan Moskou. De stichting van Nobelprijswinnaar Desmond Tutu noemde de aangekondigde militaire oefeningen vorige week “schandalig” en zei dat die “neerkomen op deelname aan de oorlog tegen Oekraïne”.

De oefeningen met de marine van Zuid-Afrika, Rusland en China worden gehouden van 17 tot 27 februari en zijn dus ook aan de gang op 24 februari, een jaar na de Russische inval in Oekraïne.