Maker zonneauto Lightyear stopt met eerste dure model

Maker van elektrische zonneauto’s Lightyear stopt met de productie van zijn eerste dure model en laat een bedrijfsonderdeel dat daarvoor verantwoordelijk is failliet gaan. De onderneming uit Helmond doet dat nadat er veel interesse was voor het veel goedkopere massamodel dat het over enkele jaren wil gaan maken. Daarvan zijn al 21.000 exemplaren besteld door leasebedrijven en autodeelbedrijven. Daarnaast tekenden al meer dan 40.000 consumenten in op een lijst om hun interesse in die auto kenbaar te maken.

De Lightyear 0, die eerder te boek stond als Lightyear One, ging eind november in productie in een fabriek in Finland. In eerste instantie ging het om een auto per week, maar dat zou moeten worden opgevoerd in de loop van dit jaar. De 0 kan volgens Lightyear meer dan 800 kilometer rijden op een volle accu, waarbij de zonnepanelen op het dak voor extra lading kunnen zorgen. Oorspronkelijk kostte de auto zo’n 120.000 euro, maar dat liep onder meer door dure onderdelen op tot 250.000 euro.

Topman Lex Hoefsloot zegt dat Lightyear momenteel probeert een aantal nieuwe investeringen af te ronden. Daarmee zou het bedrijf zich dan volledig op de goedkopere Lightyear 2 moeten kunnen richten. Die auto moet minder dan 40.000 euro kosten en in 2025 op de markt komen.