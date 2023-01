Moederbedrijf Juventus stijgt, club zelf daalt na puntenaftrek

Het Italiaanse investeringsfonds EXOR is maandag omhooggegaan op de beurs in Amsterdam. Het investeringsvehikel van de familie Agnelli, de oprichters van autofabriek Fiat, is onder meer eigenaar van voetbalclub Juventus. Die kreeg 15 punten aftrek in de Italiaanse Serie A vanwege gesjoemel met de transferwaarden van spelers. Daardoor lijkt Europees voetbal uitgesloten voor Juventus, dat 5,1 procent verloor in Milaan. Maar EXOR had daar weinig last van en steeg 0,6 procent.

De Europese beurzen gingen, gesteund door de stijging van de beurzen in New York, stevig omhoog. Vooral tech- en chipbedrijven stonden in de belangstelling. Zo was medisch technologiebedrijf Philips de grootste stijger in de AEX-index met een plus van 4,9 procent. Ook chipbedrijven ASMI, ASML en Besi stonden flink hoger en stegen tot 4,6 procent

De AEX sloot 1,3 procent hoger op 747,87 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1011,99 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

DSM eindigde beneden in de AEX met een min van 3,7 procent. Het speciaalchemiebedrijf liet weten dat de aanmeldingstermijn voor de fusie met het Zwitserse Firmenich is verlengd. Dat komt volgens de bedrijven doordat nog niet alle benodigde goedkeuringen van de toezichthouders voor de fusieplannen binnen zijn.

ASR steeg 0,1 procent in de MidKap na berichten dat de verzekeringsmaatschappij zijn banktak in de verkoop zou willen zetten. Na de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon zou ASR zich daarop willen richten.

Sportscholenuitbater Basic-Fit was koploper bij de middelgrote bedrijven en ging 3,4 procent vooruit. Galapagos eindigde met een plus van 1,4 procent. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies haalden de biotechnoloog van hun verkooplijst. Koffieconcern JDE Peet’s verloor 0,8 procent. De eigenaar van Douwe Egberts noteert ex dividend. Dat betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode. Dat zorgt doorgaans voor koersdruk.

De euro was 1,0862 dollar waard, tegen 1,0830 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 82,29 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 88,63 dollar per vat.