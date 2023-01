Spotify bij stijgers op afwachtend Wall Street na ontslagronde

Spotify Technologies behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De muziekstreamingdienst gaat honderden banen schrappen om de kosten te verlagen. Daarmee volgt Spotify andere techbedrijven zoals Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms, die ingrijpen in het personeelsbestand vanwege de afzwakkende economie en lagere advertentie-inkomsten.

Spotify won 5,7 procent. Het bedrijf schrapt ongeveer 6 procent van de banen. Dat zou neerkomen op bijna zeshonderd van de circa 9800 arbeidsplaatsen. De Zweedse onderneming neemt een last van 35 tot 45 miljoen dollar voor het banenverlies. Spotify maakte ook een reorganisatie in het bestuur bekend. Daarbij vertrekt Dawn Ostroff die verantwoordelijk was voor content en advertenties bij Spotify.

Microsoft steeg met 0,7 procent. Het softwarebedrijf gaat de komende jaren tot 10 miljard dollar investeren in OpenAI. Dat bedrijf zit achter het kunstmatige-intelligentieprogramma ChatGPT en dat wil Microsoft de komende jaren verder helpen ontwikkelen. Microsoft stak eerder ook al geld in OpenAI. Later deze week komt het bedrijf achter besturingssysteem Windows, dat vorige week al aankondigde 10.000 banen te willen schrappen, met resultaten.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de sterke opmars op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.349 punten. De brede S&P 500 pluste 0,2 procent tot 3980 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 11.193 punten. De techgraadmeter steeg vrijdag 2,7 procent en boekte voor de derde week op rij winst. Dat is de langste winstreeks sinds half augustus.

Salesforce ging met 1,9 procent omhoog. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de activistische aandeelhouder Elliott Management een miljardenbelang genomen in het Amerikaanse softwarebedrijf. De exacte omvang van het belang werd niet bekendgemaakt. Eerder deze maand kondigde Salesforce al aan zo’n 10 procent van zijn werknemers te ontslaan.

Apple pluste met 1 procent. Volgens de Indiase minister van Handel is het Amerikaanse techconcern van plan zijn productie in India verder te verhogen tot een kwart van het totaal, van de huidige 5 tot 7 procent.

Western Digital steeg met 7,3 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het Amerikaanse techbedrijf voortgang boekt in de fusiegesprekken met Kioxia, de voormalige chiptak van het Japanse technologieconcern Toshiba.

De euro steeg tot het hoogste niveau sinds april 2022 door de verwachting dat de ECB de rente in de eurozone verder zal verhogen. De munt was 1,0855 dollar waard, tegen 1,0830 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 82,17 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 88,51 dollar per vat.