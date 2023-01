Techbedrijven stuwen Nikkei, Chinese beurzen dicht

De aandelenbeurs in Tokio is maandag hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street, waar de recessievrees vrijdag even aan de kant werd geschoven. De beurshandel verliep rustig aangezien de meeste financiële markten in Azië dicht zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De beurzen in Shanghai en Shenzhen zijn de hele week gesloten. In Hongkong wordt de handel donderdag hervat.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 1,3 procent in de plus. Vooral de techbedrijven gingen vooruit na de koersstijging van 2,7 procent van de belangrijke Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. De opmars in New York volgde op goed ontvangen kwartaalcijfers van streamingdienst Netflix. Ook Google-moeder Alphabet werd flink hoger gezet na de aankondiging van een grote ontslagronde. In Tokio won de Japanse techinvesteerder SoftBank 1,8 procent. Chiptester Advantest en de fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron stegen 1,9 procent en 2,7 procent.

Nissan klom dik 1 procent. Volgens mediaberichten steunt de Franse overheid de plannen van de Japanse autofabrikant en zijn Franse partner Renault om hun samenwerking opnieuw vorm te geven, waarbij Renault zijn belang van ruim 43 procent in Nissan flink zal terugbrengen. De Japanse luchtvaartmaatschappijen lieten kleine koersuitslagen zien na berichten dat de boekingen van Chinese toeristen tijdens het Chinees Nieuwjaar op slechts zo’n 10 procent lagen van het niveau van voor de coronapandemie. Japan Airlines daalde 0,2 procent en ANA Holdings won 0,2 procent.

In Australië was de beurs ook open en won de All Ordinaries 0,1 procent. In Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, Maleisië en Indonesië waren de markten dicht.