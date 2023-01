Aandacht voor techbedrijven op Damrak na koerssprong Nasdaq

Op de Amsterdamse aandelenbeurs staan maandag onder meer de tech- en chipbedrijven in de belangstelling, na de koerssprong van de Nasdaq. De Amerikaanse techgraadmeter eindigde vrijdag 2,7 procent hoger, mede dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers van streamingdienst Netflix. Ook Google-moeder Alphabet werd flink hoger gezet na de aankondiging van een grote ontslagronde.

De beursweek begint verder rustig. Beleggers kijken vooral uit naar Microsoft, dat dinsdag als eerste grote Amerikaanse technologieconcern de boeken opent. Het softwarebedrijf kondigde afgelopen week al aan wereldwijd 10.000 banen te schrappen omdat consumenten zuiniger zijn geworden vanwege de hoge inflatie. In Nederland gaat de aandacht uit naar chipmachinefabrikant ASML, die woensdag zijn cijfers presenteert. Daaruit zal blijken hoeveel vraag naar nieuwe chipmachines er nog is in de techwereld.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. In Tokio eindigde de Nikkei met een winst van 1,3 procent. De meeste financiƫle markten in Aziƫ waren echter dicht vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De beurzen in Shanghai en Shenzhen zijn de hele week gesloten.

Op het Damrak liet DSM weten dat de aanmeldingstermijn voor de fusie van het speciaalchemieconcern met het Zwitserse Firmenich is verlengd. Dat komt volgens de bedrijven doordat nog niet alle benodigde goedkeuringen van de toezichthouders voor de fusieplannen binnen zijn. De periode waarin aandeelhouders hun aandelen kunnen aanbieden is verlengd van eind januari tot in ieder geval 7 maart en tot uiterlijk 11 april.

Het aandeel Galapagos zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies haalden de biotechnoloog van hun verkooplijst.

De euro steeg tot het hoogste niveau sinds april 2022 door de verwachting dat rente in de eurozone verder zal worden verhoogd. Verschillende kopstukken van de Europese Centrale Bank (ECB), waaronder president Christine Lagarde en bestuurslid Klaas Knot, hebben de afgelopen dagen aangegeven dat de rente de komende maanden verder wordt opgeschroefd om de hoge inflatie te beteugelen. De eenheidsmunt was 1,0908 dollar waard, tegen 1,0830 dollar op vrijdag.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 81,57 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 87,50 dollar per vat.