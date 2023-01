DAF-moeder haalt recordwinst door grote vraag naar nieuwe trucks

De Amerikaanse vrachtwagenbouwer PACCAR heeft afgelopen jaar een recordwinst behaald. Het moederbedrijf van DAF had zowel in de Verenigde Staten als in Europa veel vraag naar nieuwe trucks. In de VS kwam dat door een verouderd wagenpark dat aan vervanging door schonere vrachtwagens toe is. DAF had vooral wind mee door de aantrekkende economie na een aantal coronajaren.

In 2022 verkocht PACCAR, dat in de VS merken als Kenworth en Peterbilt heeft, voor 28,8 miljard dollar aan vrachtwagens. Omgerekend is dat zo’n 26,5 miljard euro. Daarvan bleef een nettowinst van 3 miljard dollar over. Daarmee sloot PACCAR voor het 84e jaar op rij af in de zwarte cijfers.

In Europa gingen de verkopen met haast een zesde omhoog. Daar steeg de omzet naar 7,5 miljard dollar. Daarvoor moest DAF 62.400 trucks afleveren, ruim 9000 meer dan in 2021.

Die langdurige winstgevendheid maakte het mogelijk dat PACCAR afgelopen tien jaar 7,3 miljard dollar investeerde in nieuwe fabrieken, maar ook de ontwikkeling van elektrische trucks en vrachtwagens die op waterstof lopen. Vorige week maakt DAF nog bekend een nieuwe assemblagefabriek voor elektrische trucks te openen, waardoor een samenwerking met VDL kon worden opgezegd.

Verder blijft PACCAR in minder vervuilende dieselmotoren investeren, maar ook in bijvoorbeeld zelfrijdende systemen en modernere productiesystemen.