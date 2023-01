Moederbedrijf Douwe Egberts grote winnaar in licht lagere AEX

JDE Peet’s, het moederbedrijf van onder Douwe Egberts en Pickwick, behoorde dinsdag tot de grote winnaars op Beursplein 5. Het koffie- en theeconcern presenteerde zijn voorlopige cijfers over het afgelopen jaar, die voldeden aan de eerdere verwachtingen. Ook reageerden beleggers enthousiast op de vooruitzichten voor dit jaar. De onderneming denkt op eigen kracht verder te kunnen groeien, ondanks de lastige economische omstandigheden.

JDE Peet’s eindigde aan het einde van de handelsdag 5,1 procent hoger. Het bedrijf zag zijn verkoop in 2022 met meer dan 16 procent stijgen. Vooral in de Verenigde Staten en in opkomende markten versnelde de groei. De brutowinst nam daarbij met dik 3 procent toe. Wel gaat het hier om de voorlopige cijfers, de daadwerkelijke prestaties van de onderneming worden volgende maand pas bekendgemaakt. JDE Peet’s maakte ook bekend dit jaar een speciale composteerbare koffiecup op de markt te willen brengen voor koffiemerk L’OR.

De AEX sloot de handelsdag 0,2 procent lager af op 746,40 punten, mede door een koersverlies van betaalbedrijf Adyen (min 1,1 procent). De MidKap is eveneens 0,2 procent gezakt tot 1009,78 punten. De beurs in Frankfurt eindigde een fractie lager, in Parijs sloot de beurs 0,3 procent hoger. Londen verloor 0,4 procent als gevolg van de gekrompen Britse economie in januari.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipmaker Besi de sterkste stijger met een plus van 2,9 procent. Ook concurrent ASMI eindigde de dag met een winst van 0,2 procent. Chipmachinefabrikant ASML eindigde eveneens in het groen (plus 0,1 procent). Woensdag komt het Veldhovense bedrijf met cijfers.

Bij de kleinere fondsen dikte Avantium 2,7 procent aan. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het chemiebedrijf een nieuwe klant heeft gevonden voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Bij de grootste dalers in de MidKap stond Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger eindigde 4,1 procent lager.

De euro was dinsdag 1,0871 dollar waard, tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een prijs van een vat Amerikaanse olie is gedaald, tot 80,25 dollar. Hetzelfde geldt voor een vat Brentolie; de prijs daarvan kwam uit op 86,57 dollar.