Japanse exportbedrijven helpen Nikkei aan stevige winst

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een stevige winst gesloten. Vooral de exportbedrijven gingen vooruit dankzij een verdere daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook de techbedrijven stonden in de belangstelling in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse techsector. De beurshandel verliep opnieuw zeer rustig doordat veel Aziatische markten gesloten zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot 1,5 procent hoger. Elektronicaconcern Sony, dat veel producten verkoopt in het buitenland, steeg 1,8 procent. De waardedaling van de yen maakt de producten van exportbedrijven in het buitenland goedkoper. Autofabrikant Toyota profiteerde ook van de goedkopere yen en won dik 1 procent. Concurrent Honda klom 1,3 procent. De automaker kondigde een samenwerking aan met batterijfabrikant GS Yuasa (plus 4 procent) gericht op de ontwikkeling van accu’s voor elektrische auto’s.

De grote Japanse techinvesteerder SoftBank dikte 3 procent aan, na de koerswinst van 2 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op maandag. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder agressief zal verhogen zorgde daarbij voor optimisme onder beleggers. Vooral de snelgroeiende techbedrijven zijn gevoelig voor hogere rentetarieven.

Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse industriesector in januari opnieuw is gekrompen. De activiteit in de dienstensector nam daarentegen opnieuw verder toe, waardoor de Japanse economie deze maand wel weer is gegroeid. In Shanghai en Shenzhen blijven de beurzen de hele week dicht. In Hongkong wordt de handel donderdag 26 januari hervat. In Sydney, waar wel werd gehandeld, klom de All Ordinaries 0,4 procent in afwachting van het Australische inflatiecijfer, dat woensdag bekend wordt gemaakt.