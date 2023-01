Bedrijf achter Pritt wordt klant Delfzijlse bioplasticfabriek

Het Duitse concern Henkel, bekend van lijmmerk Pritt, haalt binnenkort plantaardige grondstoffen voor nieuwe lijmsoorten uit een Delfzijlse fabriek voor bioplastics. Daarover heeft Avantium, het chemiebedrijf achter die fabriek in Groningen, afspraken gemaakt met de lijm- en verzorgingsmiddelenproducent.

Avantium werkt al jaren aan plannen voor een fabriek die op grote schaal furaandicarbonzuur, kortweg FDCA, uit suikers in planten kan winnen. Die stof is weer een belangrijke bouwsteen voor een plantaardig geproduceerd plastic, PEF genaamd. Volgens Avantium levert deze plasticsoort milieuvoordelen op in vergelijking met plastics op basis van aardolie, onder andere omdat het beter recyclebaar is.

Henkel, ook bekend van merken als Schwarzkopf en Persil, is van plan de FDCA te gebruiken voor hoogwaardige lijmsoorten voor gebruik in elektrische apparaten. Dat moet zakelijke klanten van Henkel op weg helpen bij het halen van hun eigen duurzaamheidsdoelen. De fabriek in Delfzijl begint naar verwachting volgend jaar met de productie van FDCA voor de verkoop. Henkel belooft Avantium zeker vijf jaar een bepaalde hoeveelheid van die grondstof af te nemen.

Henkel is niet het eerste bekende bedrijf dat Avantium weet te strikken. Eerder sloot het bedrijf een deal met het Franse luxeconcern LVMH, bekend van merken als Louis Vuitton en Givenchy, en de Deense bierbrouwer Carlsberg. Ook sloot het bedrijf overeenkomsten met Wicky-moederbedrijf en bottelaar Refresco en het Belgische verpakkingsbedrijf Resilux.