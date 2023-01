Koerssprong Avantium op Damrak, Randstad zakt na verkoopadvies

Avantium was dinsdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat het chemiebedrijf een nieuwe klant heeft gevonden voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. De Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, bekend van merken als Pritt en Persil, zal de plantaardige plastics die Avantium naar verwachting in 2024 zal produceren, zeker vijf jaar afnemen. Het aandeel werd 11 procent hoger gezet. Randstad behoorde tot de verliezers in de AEX-index. De uitzender verloor 1 procent na een verkoopadvies door analisten van Oddo BHF.

Beleggers kijken vooral uit naar de resultaten van grote Amerikaanse bedrijven, zoals General Electric, 3M, Lockheed Martin en Johnson & Johnson, die later op de dag naar buiten komen. Microsoft komt dinsdag na de slotbel op Wall Street als eerste grote Amerikaanse techconcern met kwartaalcijfers. Op het Damrak is het nog rustig aan het cijferfront. Woensdag geeft chipmachinefabrikant ASML (plus 1,2 procent) een kijkje in de boeken. Verder wordt uitgekeken naar cijfers over de mate van activiteit in de economie├źn van de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 749,02 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1013,08 punten. De beurs in Parijs steeg 0,2 procent en Londen daalde 0,4 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, na een verdere verbetering van het Duitse consumentenvertrouwen.

DSM veerde wat op en won 0,7 procent. Het speciaalchemiebedrijf zakte maandag nog bijna 4 procent nadat het liet weten dat de aanmeldingstermijn voor de fusie met het Zwitserse Firmenich is verlengd. Dat komt volgens de bedrijven doordat nog niet alle benodigde goedkeuringen van de toezichthouders voor de fusieplannen binnen zijn.

AB Foods daalde 0,5 procent in Londen. De Britse eigenaar van Primark zag de omzet van de kledingketen in het afgelopen kwartaal met 18 procent stijgen. De retailer waarschuwde eerder al dat de winst dit jaar zal dalen als gevolg van de hogere kosten. Het bedrijf wil ondanks de hogere kosten de prijzen dit jaar niet verder verhogen, na de prijsstijgingen in het afgelopen jaar, en kijkt vooral naar kostenbesparingen.

De euro was 1,0883 dollar waard, tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 81,64 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 88,05 dollar per vat.