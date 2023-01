Sterke verkoop bij kledingketen Primark in kerstperiode

Kledingketen Primark heeft in de belangrijke feestdagenperiode flink meer verkocht. Volgens het Britse moederbedrijf Associated British Foods (ABF) steeg de verkoop in de week richting eerste kerstdag zelfs naar een nieuw record.

De omzet in de periode van zestien weken die op 7 januari werd afgesloten, steeg op jaarbasis bij Primark met 18 procent tot 3,1 miljard pond, omgerekend 3,5 miljard euro. Het kledingbedrijf profiteerde van klanten die op zoek waren naar koopjes vanwege de hoge inflatie. Volgens ABF waren de bezoekersaantallen voor Primark in het Verenigd Koninkrijk en de eurozone sterk. Er werden ook nieuwe winkels geopend.

ABF zegt dat de handel aan het begin van dit jaar voorspoedig verloopt, maar dat er nog wel economische tegenwind is. Die kan druk uitoefenen op de consumentenbestedingen in de komende maand. Ook heeft het bedrijf te maken met hogere kosten, wat de winstgevendheid zal drukken.

De totale omzet van ABF, dat ook groot is in suiker en voedingsingrediënten, klom met 20 procent tot 6,7 miljard pond in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.