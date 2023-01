Uitzendkrachten draaiden vorig jaar minder uren

Uitzendkrachten in Nederland hebben vorig jaar 6 procent minder uren gedraaid, maakt uitzendbrancheorganisatie ABU bekend. Het jaar daarvoor was juist heel sterk. Dat had te maken met het economisch herstel na de coronacrisis.

Vooral in de administratieve sector (min 16 procent) was er afgelopen jaar veel minder werk voor uitzendkrachten. In de technische sector werden 5 procent minder uren gedraaid. In de industrie was sprake van een plus van 1 procent.

In de laatste periode van het jaar, die duurde van 5 december tot en met 1 januari, was er volgens ABU een daling van het aantal uren van 9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De totale omzet van de uitzendbranche is vorig jaar wel gestegen, met 3 procent. De industriƫle sector leverde met een stijging van 9 procent de grootste bijdrage.

In 2021 liet de uitzendbranche een veel sterkere groei zien. Uitzendkrachten draaiden toen 15 procent meer uren, terwijl de omzet in de sector met 18 procent toenam. Het jaar daarvoor, in coronajaar 2020, liep de economie als gevolg van lockdowns flink schade op en kwamen veel uitzenders zonder werk te zitten.