Inspectie: veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Bij de installatie van zonnepanelen zijn er in de afgelopen anderhalf jaar meer dan veertig ongevallen gebeurd. In de afgelopen drie jaar waren er vier met een dodelijke afloop, constateert de Nederlandse Arbeidsinspectie na onderzoek.

Bij de meeste ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers één of meerdere botbreuken op. Een vijfde kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over.

“Installateurs nemen onvoldoende maatregelen om veilig te werken. Bij controles werd in meer dan 70 procent van de gevallen de Arbowet overtreden”, stelt de inspectie. Volgens de instantie wordt er “veel te vaak” niet of onvoldoende gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Het gaat bijvoorbeeld om installateurs die panelen via ladders omhoog brengen. Ook ontbreken er vaak steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen.

De Arbeidsinspectie zegt hiervoor boetes te hebben uitgedeeld. Ook zijn onlangs de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen een maand stilgelegd. Het bedrijf overtrad stelselmatig de Arbowet. “De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden moeten stilleggen.”