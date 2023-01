ACM gaat energiebedrijven en webshops scherper controleren

De energiemarkt wordt dit jaar extra scherp onder de loep genomen door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarmee wil de toezichthouder bijvoorbeeld voorkomen dat consumenten door sterk schommelende energieprijzen in de problemen komen. Ook gaat de ACM webshops en informatie over de energietransitie strenger controleren.

Dat meldt de ACM bij de publicatie van haar plannen voor dit jaar. Bij het scherpere toezicht op energieleveranciers hoort onder meer een maandelijkse publicatie van een energiemonitor, waarin de ACM uiteenzet hoe de energiemarkt zich een maand daarvoor heeft ontwikkeld. Daarmee wil de toezichthouder de markt transparanter maken voor consumenten en concurrentie tussen energieleveranciers aanjagen.

Ook de controle op onlinebedrijven wordt aangescherpt. Zo gaat de ACM onder andere letten op de manier waarop webshops keuzes van consumenten proberen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld doordat een webshop technieken gebruikt waardoor bezoekers verleid worden dingen te doen die ze in eerste instantie niet eens wilden, zoals een impulsieve aankoop. Ook kan een webwinkel neprecensies plaatsen om de aandacht van negatieve recensies af te leiden.

Misleidende informatie is ook terug te zien in de wijze waarop de energietransitie naar duurzame stroom in de belangstelling staat. De ACM wil vanaf dit jaar voorkomen dat “vage en misleidende informatie over duurzaamheid” consumenten verkeerd informeert. Daarom doet de toezichthouder een beroep op de overheid om met betere regels voor keurmerken te komen.