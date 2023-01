Energieverbruik bij huizenkopers nog vaak onduidelijk

Huizenkopers hebben vaak geen idee hoeveel ze aan energie kwijt zijn in een nieuwe woning. Dat zeggen onafhankelijke hypotheekadviseurs in een peiling door ING. Maar de meeste hypotheekbemiddelaars zeggen dat kopers wel afhaken als de energielasten te hoog worden.

“Energieverbruik is het laatste jaar echt een enorm belangrijke factor geworden bij de aankoop van een huis. Het is opmerkelijk dat hier lang niet altijd goed inzicht in is”, zegt directeur wonen van ING Hilde Coebergh. Bij de aankoop van een huis en het regelen van een hypotheek kan er namelijk ook meteen aandacht zijn voor verduurzaming.

Het energieverbruik van een woning is echter moeilijk in te schatten, concludeerden economen van RaboResearch. Het gedrag van de bewoners heeft een grotere invloed. Of bewoners de verwarming lager zetten als ze het huis uitgaan, of er in meerdere kamers tegelijk wordt gestookt of alleen in de woonkamer en de leeftijd van de bewoners spelen allemaal een rol. Naar dat soort factoren kijken kan een beter inzicht geven in het energieverbruik dan alleen het energielabel van de woning.

Zo kwam uit eerder onderzoek naar voren dat bewoners van een energiezuinige woning minder goed letten op hun verbruik dan bewoners van een slecht ge├»soleerde woning. “Je ziet dan dat ze de verwarming gemiddeld hoger laten staan, omdat ze toch al in een zuinig huis wonen,” legt Rabo-woningmarkteconoom Stefan Groot uit. “Maar daarmee doe je een deel van de theoretische besparing weer teniet. Op dezelfde manier zien we bij woningen met een slecht label dat het feitelijke verbruik lager is dan verwacht, waardoor de verschillen tussen energielabels minder groot zijn dan je zou denken.”