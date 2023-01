Bedrijfsresultaten en Amerikaans groeicijfer centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar de aanhoudende stroom bedrijfsresultaten en het groeicijfer van de Amerikaanse economie, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De grootste economie ter wereld groeide in het derde kwartaal nog aanzienlijk en beleggers zijn benieuwd in hoeverre de renteverhogingen door de Federal Reserve een impact hebben gehad op de groei in het laatste kwartaal van 2022.

Daarnaast verwerken de markten de resultaten van Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s behaalde in het afgelopen boekjaar een recordwinst, ondanks de hoge inflatie, economische tegenwind en problemen met onderdelenleveranties. Tesla wil zijn productie “zo snel mogelijk” uitbreiden dit jaar en mikt op een jaarlijkse groei van 50 procent.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de ontslagrondes in de techsector. Het Amerikaase techconcern IBM kondigde bij de publicatie van de kwartaalcijfers aan wereldwijd 3900 banen schrappen. Het gaat om ongeveer 1,5 procent van het totale personeelsbestand. Het Duitse softwarebedrijf SAP, dat donderdag met cijfers kwam, liet weten 3000 banen te schrappen, zo’n 2,5 procent van zijn personeelsbestand.

De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus en moederbedrijf Naspers willen wereldwijd 30 procent van hun kantoorpersoneel ontslaan. De ontslagen zouden onder andere vallen in Hongkong, Zuid-Afrika en in Amsterdam, zei topman Bob van Dijk tegen persbureau Bloomberg.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin en ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te openen. In Tokio sloot de Nikkei 0,1 procent in de min na de recente sterke opmars. In Hongkong werd de handel donderdag hervat en steeg de Hang Seng-index 2 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. In Shanghai en Shenzhen blijven de beurzen de hele week vanwege het Chinees Nieuwjaar.

Op het Damrak blijft chipmachinemaker ASML in de belangstelling staan. Volgens persbureau Reuters komen Nederlandse en Amerikaanse functionarissen vrijdag in Washington bijeen om mogelijke nieuwe controles op de export van apparatuur voor de productie van halfgeleiders naar China te bespreken.

Vastgoedfonds NSI kwam met resultaten. Het bedrijf zag de huurinkomsten in 2022 dalen en boekte een negatief resultaat. Ook de leegstand liep op. Volgens NSI bracht het einde van de coronacrisis niet het economisch herstel dat het bedrijf had verwacht.

De euro was 1,0913 dollar waard, tegen 1,0893 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 80,44 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 86,23 dollar per vat.