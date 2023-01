Softwareconcern SAP schrapt duizenden banen

De ontslaggolf in de techsector raakt nu ook het grootste softwarebedrijf van Europa. Het Duitse concern SAP schrapt bij een reorganisatie 3000 banen, maakte topman Christian Klein bekend. Het bedrijf wil zich meer toeleggen op de verkoop van software die bedrijven helpt hun processen te plannen. Afdelingen die zich met andere zaken bezighouden zullen daarom moeten inkrimpen.

Volgens financieel topman Luka Mucic zijn ontslagen niet uitgesloten. De ingreep in het personeelsbestand moet jaarlijkse besparingen van 350 miljoen euro opleveren, maar dit is waarschijnlijk pas vanaf volgend jaar terug te zien in het kostenplaatje. SAP is ook actief in Nederland, maar het is nog niet duidelijk of er hier ook banen verdwijnen. De ingreep raakt in Duitsland zo’n 200 medewerkers.

SAP maakt de reorganisatie bekend vlak na vergelijkbare ingrepen van Amerikaanse branchegenoten als Microsoft en IBM. Microsoft kondigde vorige week aan wereldwijd 10.000 banen te schrappen omdat de slechtere economische vooruitzichten consumenten voorzichtiger maken met grote aankopen. Technologieconcern IBM kondigde woensdag een reorganisatie aan die 3900 arbeidsplaatsen kost.

Ook andere techbedrijven snijden fors in hun personeelsbestand. Google-eigenaar Alphabet wil van 12.000 arbeidsplaatsen af en Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook en Instagram, zei 11.000 banen te schrappen. Bij de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify verliezen honderden medewerkers hun baan.