Recordomzet voor LVMH, Frans luxebedrijf achter Louis Vuitton

Het Franse luxeconcern LVMH, bekend van merken als Louis Vuitton en Givenchy, heeft zijn omzet het afgelopen jaar tot een recordhoogte zien stijgen. Dat komt door de sterke vraag in onder meer Europa en de Verenigde Staten, meldt het bedrijf bij de publicatie van zijn jaarcijfers.

De inkomsten van LVMH kwamen vorig jaar uit op ruim 79 miljard euro, een stijging van 23 procent op jaarbasis. De omzet van alle divisies ging daarbij omhoog, van dranken tot horloges en van parfums tot kleding. De winst voor LVMH brak met 14 miljard euro ook een record.

Naast die in Europa en de VS bleef ook de markt in Aziƫ stabiel, aldus het bedrijf. Dat is ondanks de strenge coronabeperkingen die tot voor kort in China van kracht waren, en de nasleep van het loslaten van die beperkingen. Daardoor liep het aantal coronabesmettingen in het land in rap tempo op.

LVMH is in handen van de Franse miljardair Bernard Arnault. Hij haalde Tesla- en Twitterbaas Elon Musk vorig jaar in als rijkste man van de wereld. De afgelopen maanden heeft de 73-jarige Arnault de leiding van het bedrijf opnieuw ingericht, door zijn kinderen topfuncties te geven. Zo wordt zijn dochter topvrouw van modemerk Dior.