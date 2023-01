Betalingsbedrijf Adyen koploper in groene AEX-index

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met winst gesloten, net als de aandelenbeurzen elders in Europa. In de hoofdindex op Beursplein 5 was betalingsverwerker Adyen koploper. Ook techinvesteerder Prosus stond bij de sterkste stijgers na bekendmaking banen te gaan schrappen om kosten te besparen.

De AEX eindigde 0,8 procent hoger op 747,21 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 1008,72 punten. De beurs in Parijs won 0,7 procent en de hoofdgraadmeters in Frankfurt en Londen lieten plussen tot 0,3 procent zien.

Adyen ging 2,9 procent vooruit. Prosus toonde een winst van 2,4 procent. Prosus en moederbedrijf Naspers willen wereldwijd 30 procent van hun kantoorpersoneel ontslaan. De ontslagen zouden onder andere vallen in Hongkong, Zuid-Afrika en in Amsterdam, aldus het bedrijf tegen persbureau Bloomberg. Verder was chiptoeleverancier ASMI te vinden in de kopgroep van de AEX met een plus van 2,6 procent.

Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 1 procent. Verfproducent AkzoNobel leverde 0,5 procent in, na tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse branchegenoot Sherwin-Williams.

In de MidKap was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de grootste winnaar met een plus van 3,4 procent. Ook de aanbieder van postkluisjes InPost deed het goed met een winst van 3,2 procent. Koffie- en theeproducent JDE Peet’s was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een daling van ruim 2 procent.

In Frankfurt kon softwarebedrijf SAP (min 0,9 procent) op aandacht rekenen, na bekendmaking van cijfers en het nieuws dat er 3000 banen verloren gaan bij het bedrijf. In Parijs ging chipfabrikant STMicroelectronics meer dan 8 procent vooruit dankzij sterke resultaten.

Ook de Finse producent van telecom- en netwerkapparatuur Nokia opende de boeken. Die cijfers vielen goed bij beleggers in Helsinki want het aandeel werd 4 procent meer waard. De resultaten van de Britse drankenfabrikant Diageo, bekend van merken als Johnnie Walker, Guinness en Baileys, werden minder goed ontvangen in Londen want Diageo moest een koersverlies incasseren van 5,5 procent.

De euro was 1,0863 dollar waard, tegen 1,0893 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 81,22 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent duurder, op 87,24 dollar per vat.