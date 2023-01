Stakingen Frankrijk verstoren leveringen van brandstof

In Frankrijk wordt in de petroleumindustrie gestaakt tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. Op donderdag zijn leveringen van brandstof hierdoor verstoord.

Werknemers bij verschillende Franse olieraffinaderijen legden het werk neer tijdens een stakingsactie van 48 uur die nog tot en met vrijdag doorgaat. De stakingen verstoorden werkzaamheden bij twee raffinaderijen van TotalEnergies in Donges en in de buurt van Le Havre aan de Franse westkust en van ExxonMobil in het zuidelijke Fos-sur-Mer. Ook de leveringen uit het depot van TotalEnergies in Duinkerke en de biobrandstofcentrale in La M├Ęde werden belemmerd.

De deelname aan de stakingen lijkt wel af te nemen. Volgens een woordvoerder van vakbond CGT, de grootste belangenbehartiger van werknemers in de petroleumindustrie, wordt langdurig staken steeds moeilijker voor werknemers vanwege misgelopen inkomsten en de aanhoudende inflatie. “Werknemers uit de olie-industrie zijn tegen de pensioenhervorming, maar ze willen niet aan het front staan”, aldus de woordvoerder.

Eerder deze maand waren er landelijke stakingen die gesteund werden vanuit allerlei sectoren. Meer dan 1 miljoen actievoerders waren toen op de been in verschillende Franse steden. Meer acties staan gepland op 31 januari en in februari.