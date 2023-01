Hoofdaannemer: Groningse stikstoffabriek in oktober operationeel

De stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek zal naar verwachting in oktober operationeel zijn. Dat meldt gasbedrijf Air Products, de hoofdaannemer van het project dat wordt uitgevoerd in opdracht van Gasunie. Begin dit jaar beëindigde dat bedrijf het contract met bouwer van de fabriek Ballast Nedam nog plotseling, terwijl de installatie op dat moment voor 97 procent was voltooid.

Air Products verwacht dat de bouwwerkzaamheden in het voorjaar zullen zijn afgerond. Gedurende de zomermaanden wordt de installatie vervolgens getest, waarna de fabriek in het najaar gereed moet zijn. Oorspronkelijk zou de stikstoffabriek begin vorig jaar worden opgeleverd.

Air Products meldt nu dat het extra maatregelen treft om de bouw van de fabriek te voltooien, zoals het aantrekken van extra personeel. Een personeelstekort was een van de redenen waarom de bouw eerder al vertraging opliep. Zowel nieuwe als oude onderaannemers zijn betrokken bij de voltooiing van de fabriek. Ballast Nedam hoort daar niet bij.

Na de contractbreuk met Ballast Nedam werd 150 bouwvakkers de toegang tot het bouwterrein ontzegd. Een week eerder gebeurde dat ook al. Volgens Air Products was Ballast Nedam bepaalde afspraken niet nagekomen. Het bouwbedrijf spreekt dat tegen.

Het project werd in 2018 door Gasunie uitbesteed aan Air Products. De fabriek moet geïmporteerd gas geschikt maken voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen door de toevoeging van stikstof. Dat moet het mogelijk maken om de gaswinning in Groningen definitief te beëindigen.