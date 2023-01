Tech- en chipbedrijven aan kop in positieve AEX-index

De AEX-index op het Damrak ging donderdag stevig vooruit onder aanvoering van de tech- en chipbedrijven. De beurshandel stond opnieuw in het teken van bedrijfsresultaten. In Europa kwamen grote bedrijven als STMicroelectronics, SAP en Nokia met cijfers. Daarnaast verwerkten de markten de resultaten van Tesla. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s behaalde in het afgelopen jaar een recordwinst.

Ook bleef de aandacht uitgaan naar de ontslagrondes in de techsector. Het Duitse softwarebedrijf SAP (min 2 procent) liet weten 3000 banen te schrappen en bij het Amerikaanse techconcern IBM verdwijnen wereldwijd 3900 banen. In Amsterdam won Prosus 1,9 procent. De techinvesteerder en moederbedrijf Naspers willen wereldwijd 30 procent van hun kantoorpersoneel ontslaan. De ontslagen zouden onder andere vallen in Hongkong, Zuid-Afrika en in Amsterdam, zei topman Bob van Dijk tegen persbureau Bloomberg.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 750,60 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1007,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

Fintechbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van dik 5 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI stegen ruim 2 procent, en in Parijs dikte chipfabrikant STMicroelectronics 7,5 procent aan na sterke resultaten.

Chipmachinemaker ASML won 1,5 procent. Volgens persbureau Reuters komen Nederlandse en Amerikaanse functionarissen vrijdag in Washington bijeen om mogelijke nieuwe controles op de export van chipmachines naar China te bespreken. Bierbrouwer Heineken en telecomconcern KPN waren de enige dalers in de AEX, met minnen tot 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven bleef RoodMicrotec ongewijzigd. De dienstverlener aan de chipsector boekte afgelopen jaar meer omzet en voorziet een verdere groei in 2023. Houtveredelaar Accsys, die ook met cijfers kwam, won 2,8 procent.

NSI daalde 0,6 procent. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten in 2022 dalen en boekte een negatief resultaat. Ook de leegstand liep op. Volgens NSI bracht het einde van de coronacrisis niet het economisch herstel dat het bedrijf had verwacht.

Nokia steeg bijna 7 procent in Helsinki dankzij beter dan verwachte resultaten van de Finse maker van telecomapparatuur. De Britse drankenfabrikant Diageo, bekend van merken als Johnnie Walker, Guinness en Baileys, zakte 5 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,0917 dollar waard, tegen 1,0893 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 80,60 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 86,38 dollar per vat.