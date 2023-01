Sterkste daling smartphoneverkopen ooit gemeten

De wereldwijde smartphoneverkopen zijn in de laatste drie maanden van afgelopen jaar in recordtempo gedaald. Mensen lijken voorzichtiger met grote uitgaven aan zaken als mobiele telefoons. Daarnaast zorgden gewelddadige protesten bij een grote fabriek voor iPhones in de Chinese stad Zhengzhou voor vertraagde leveringen bij Apple.

In totaal verkochten smartphonefabrikanten in de laatste drie maanden van 2022 iets meer dan 300 miljoen telefoons. Dat zijn er 18 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, berekende marktonderzoeker IDC. Dat is de sterkste daling ooit gemeten.

Normaal gesproken zijn de laatste maanden van het jaar, waarin Kerstmis en andere feestdagen vallen, een belangrijke periode voor verkopers van elektronica en luxegadgets. Maar dit feestdagenseizoen stuntten smartphoneverkopers vooral met stevige kortingen om hun bestaande voorraden kwijt te raken, zegt onderzoeksdirecteur Nabila Popal van IDC. “We hebben nog nooit zo’n laag aantal leveringen gezien in het feestdagenkwartaal”, verklaart ze.

Grote elektronicafabrikanten voelen de dip in smartphoneverkopen ook. Het Zuid-Koreaanse Samsung zag de winst het afgelopen kwartaal in het hoogste tempo van de afgelopen tien jaar dalen. Daarbij speelt ook mee dat het techconglomeraat een grote leverancier van chips en schermen is voor smartphonefabrikanten.