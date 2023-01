Vakbond roept op tot staking luchthaven Düsseldorf op vrijdag

De Duitse vakbond Ver.di heeft opgeroepen tot een staking van grondpersoneel op de luchthaven van Düsseldorf op vrijdag. De actie moet duren van vrijdagochtend tot zaterdagochtend. Reizigers moeten volgens de bond rekening houden met vertragingen en geannuleerde vluchten. Het vliegveld van Düsseldorf is ook populair onder Nederlandse reizigers.

Het gaat om personeel van vrachtafhandelaar Aviapartner. Ver.di is in een conflict verwikkeld met Aviapartner over dreigend banenverlies. Er kunnen zevenhonderd banen verloren gaan bij de afhandelaar vanwege een herverdeling van de afhandeling op de luchthaven. Aviapartner zou een sociaal plan met ontslagvergoeding weigeren voor de werknemers die hun baan dreigen te verliezen.

Woensdag werd ook al een dag lang gestaakt op de luchthaven van Berlijn vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen. Daardoor kwamen circa driehonderd vluchten te vervallen, waardoor ongeveer 35.000 reizigers werden geraakt.