Dow Chemical schrapt wereldwijd 2000 banen om hoge energiekosten

Chemieconcern Dow Chemical schrapt wereldwijd 2000 banen, met name in Europa, om meer dan een miljard dollar aan kosten te besparen. Dat acht het bedrijf nodig om de gestegen kosten voor energie op te vangen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dow Chemical heeft ook een complex aan fabrieken in Terneuzen, de op één na grootste productielocatie van het concern. Of daar banen verloren gaan, is niet bekend.

Daarnaast meldt het Amerikaanse bedrijf dat het ook wil besparen op de aankoop van grondstoffen en op logistiek. Dow Chemical maakt onder meer plastics, chemicaliën en landbouwproducten op 37 productielocaties verspreid over vijftien landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Eind 2021 had het bedrijf bijna 36.000 mensen in dienst. Volgens de website van Dow Chemical werken daarvan ruim 3500 in Terneuzen.

De energiecrisis zwakte de afgelopen tijd wat af, maar de gas-intensieve chemische industrie heeft het nog altijd zwaar te verduren. De productie is daardoor de laatste maanden al behoorlijk teruggelopen. Zo daalde de chemische productie in Duitsland dit jaar met 10 procent. Verwacht wordt dat de situatie nog even aanhoudt.