VEH: hogere belasting voor appartementseigenaren deugt niet

Appartementseigenaren betalen sinds 1 januari meer belasting over reserves van hun Vereniging van Eigenaars (VvE) dan huiseigenaren over hun spaargeld, en dat deugt niet. Daarop hamert de huizenbezittersorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) naar aanleiding van een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem.

Terwijl huiseigenaren over hun spaargeld amper belasting betalen, wordt volgens de vereniging de taks over de VvE-reserves behandeld alsof het om een belegging gaat. Dan gaat de fiscus uit van een hoger rendement en wordt er ook meer belasting geheven. Het probleem is alleen dat VvE-reserves vrijwel altijd ook gewoon op een bankrekening staan, waardoor zo’n hoger rendement helemaal niet realistisch is.

Precies dit punt lag onlangs ook voor bij het gerechtshof in een zaak over de compensaties voor de spaartaks. Een gedupeerde voerde aan dat de hoge belasting voor VvE-reserves onrechtvaardig is. Eerder besliste een lagere rechter nog in het nadeel van de belastingplichtige, maar het hof oordeelt anders en vernietigd dat eerdere vonnis.

“De uitspraak van het gerechtshof benadrukt dat een oplossing niet langer vrijblijvend is”, onderstreept VEH. De organisatie ontvangt naar eigen zeggen ook signalen van ongeruste leden. Daarbij wijst VEH erop dat VvE’s belangrijk zijn omdat appartementseigenaren op die manier sparen voor onderhoud en verduurzaming van hun pand. “Dit moet niet worden ontmoedigd.”