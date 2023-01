Eneco verlaagt energietarieven fors, nog wel boven prijsplafond

Energieleverancier Eneco verlaagt de variabele tarieven per 1 maart fors voor een deel van zijn klanten. Maar de prijzen blijven nog wel boven het prijsplafond. Voor hun verbruik boven de grens van het prijsplafond gaan huishoudens over ruim een maand wel ruim 40 procent minder betalen dan nu het geval is, meldt Eneco.

Volgens Eneco gaan de nieuwe tarieven, die gelden voor een derde van de klanten met een variabel contract, in principe voor drie maanden gelden. Voor een kubieke meter gas gaan deze huishoudens boven het prijsplafond een tarief van 1,83 euro per kubieke meter gas betalen, een kilowattuur elektriciteit gaat 46 eurocent kosten. Voor verbruik onder het prijsplafond heeft de overheid sinds begin deze maand een maximum gesteld van 1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur stroom. Dat is het tarief dat de meeste huishoudens met een variabel contract nu betalen.

Eneco zegt, gezien de dalende prijzen bij de inkoop van energie, te hopen dat de tariefverlagingen door kunnen gaan. Volgens de leverancier is dit de vijfde maand op rij waarin er een tariefverlaging voor klanten komt.

Ook andere leveranciers, waaronder Vattenfall, verwachten binnenkort hun hoge tarieven naar beneden bij te stellen. Essent heeft hier eind volgende maand meer duidelijkheid over. Het kleinere Budget Energie meldde eerder deze maand al dat het zijn tarieven verlaagt tot onder het prijsplafond.