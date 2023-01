Rabobank verhoogt spaarrente verder

De Rabobank verhoogt de variabele spaarrente vanaf 16 februari naar een half procent. Die is nu nog 0,25 procent. Deze nieuwe rente gaat zowel gelden voor kleine als grotere bankrekeningen, meldt de bank op zijn website.

De Rabobank was eind vorig jaar ook al de eerste grote bank die een verhoging van de spaarrente aankondigde. Deze ging per 1 december voor kleine rekeningen van 0,01 naar 0,25 procent, een stap in het kielzog van centrale banken die de rentes opvoeren in hun strijd tegen de hoge inflatie. Aan die renteverhogingen is nog geen einde gekomen en nu zet dus ook Rabobank de volgende stap.

Ook de Volksbank, ABN AMRO en ING verhoogden hun spaarrentes per 1 december. Zij hebben nu nog geen nieuwe wijzigingen aangekondigd.