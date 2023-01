Helft vluchten luchthaven Düsseldorf geannuleerd door staking

Ongeveer de helft van de vluchten op luchthaven Düsseldorf is geannuleerd als gevolg van een staking door medewerkers van bagageafhandelaar Aviapartner. Zij hebben vrijdagochtend het werk neergelegd, en blijven dat doen tot de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens vakbond Ver.di doet vrijdagochtend ongeveer 90 procent van de bagageafhandelaars mee.

Naast geannuleerde vluchten, kunnen vluchten vrijdag ook vertraging oplopen. “De deelname aan de staking is zeer goed, de effecten zijn zoals gepland”, laat een woordvoerder van Ver.di weten. Het vliegveld van Düsseldorf is ook populair onder Nederlandse reizigers.

Ver.di is in een conflict verwikkeld met Aviapartner over dreigend banenverlies. Er kunnen zevenhonderd banen verloren gaan bij de afhandelaar vanwege een herverdeling van de afhandeling op de luchthaven. Aviapartner zou een sociaal plan met ontslagvergoeding weigeren voor de werknemers die hun baan dreigen te verliezen.

Woensdag werd ook al een dag lang gestaakt op de luchthaven van Berlijn vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen. Daardoor kwamen circa driehonderd vluchten te vervallen, waardoor ongeveer 35.000 reizigers werden geraakt.