Aandacht voor cijfers Signify en banenverlies Philips op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Signify en Philips. Verlichtingsbedrijf Signify wist afgelopen jaar toch meer winst te boeken ondanks de moeilijke omstandigheden in het laatste kwartaal. Het bedrijf waarschuwde eerder al veel last te hebben van coronagerelateerde problemen in China. De omzet en winst vielen daardoor lager uit in het vierde kwartaal. Het bedrijf verwacht dat de eerste helft van 2023 nog woelig zal zijn, maar voorziet daarna een verbetering.

Zorgtechnologieconcern Philips zal maandag bij de publicatie van de jaarcijfers opnieuw een ingrijpende reorganisatie aankondigen, meldt het Eindhovens Dagblad op basis van ingewijden. Alleen al in Nederland zou het gaan om meer dan duizend banen. Philips wil de aantallen niet bevestigen. Eind oktober liet de nieuwe topman Roy Jakobs al weten 4000 banen te schrappen en liet hij doorschemeren aan een nieuw plan te werken.

In de chipsector verwerken beleggers de teleurstellende resultaten van Intel. De Amerikaanse chipfabrikant kampt met een zwakkere vraag naar chips voor computers en datacenters en zag de omzet afgelopen kwartaal hard dalen. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal stelde eveneens teleur. Topman Pat Gelsinger zei wel dat het bedrijf vooruitgang boekt met zijn reorganisatieplannen.

Intel is onder meer een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat Japan en Nederland waarschijnlijk gehoor zullen geven aan de oproep van de Verenigde Staten om de export van geavanceerde chipmachines naar China verder te beperken. Washington wil daarmee voorkomen dat China met de allernieuwste technologie steeds slimmere wapens kan maken. Persbureau Reuters meldde eerder deze week al dat de landen mogelijk vrijdag een akkoord zouden bereiken.

De AEX-index koerst af op een kleine openingswinst en ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te beginnen. Op het Damrak kwam WDP ook met resultaten. De investeerder in logistiek vastgoed presteerde afgelopen jaar in lijn met de eigen verwachtingen en zag de winst per aandeel stijgen met 13 procent. Voor 2023 wordt gerekend op een winstgroei van 8 procent. Ook handhaafde WDP de winstdoelstelling voor 2025.

Ajax staat eveneens in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub heeft trainer Alfred Schreuder ontslagen na een gelijkspel tegen FC Volendam.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 81,32 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 87,80 dollar per vat.