Indiase Adani raakt miljarden kwijt en zakt op ranglijst rijksten

De Indiase miljardair Gautam Adani is in korte tijd flink gekelderd op de lijst met rijkste personen ter wereld. Het belangrijkste bedrijf van de 60-jarige magnaat werd een vijfde minder waard na een kritisch Amerikaans rapport over schulden en het gebruik van belastingparadijzen door Adani’s ondernemingen. Adani zakte van de derde naar de zevende plek op de ranglijst van zakentijdschrift Forbes.

Adani houdt nog omgerekend een kleine 90 miljard euro aan vermogen over. Zeven beursgenoteerde bedrijven van het Adani, die onder meer actief zijn in energie en vliegvelden, raakten zo’n 44 miljard euro aan vermogen kwijt. Adani Enterprises is het vlaggenschip van het conglomeraat.

Investeringsfonds Hindenburg Research bracht deze week een rapport uit waarin het sprak over schulden en het gebruik van belastingparadijzen door Adani’s ondernemingen. Adani noemde de aantijgingen ongefundeerd en overweegt juridische stappen tegen de shortseller uit New York, die hoopt te verdienen aan een koersdaling van aandelen.