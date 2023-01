Chipmaker Intel keldert op Wall Street na teleurstellende cijfers

Intel werd vrijdag flink afgestraft op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipfabrikant kampt met een zwakkere vraag naar chips voor computers en datacenters en zag de omzet afgelopen kwartaal hard dalen. Ook dook het bedrijf in de rode cijfers. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal stelde eveneens teleur. Het aandeel van de belangrijke klant van ASML werd 10 procent minder waard.

De stemming op Wall Street was licht negatief. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars op donderdag die volgde op goed ontvangen resultaten van autofabrikant Tesla. Ook wordt alvast uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat volgende week woensdag op het programma staat. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een kleinere stap zal gaan verhogen zorgde de afgelopen tijd al voor optimisme op de beursvloeren.

Voorbeurs kwam ook nog de favoriete maatstaf voor inflatie van de Fed naar buiten. Die nam in december af ten opzichte van een maand ervoor. Dat zou een teken kunnen zijn dat de inflatie in de VS verder afkoelt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.94 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4053 punten en techbeurs Nasdaq verlor 0,1 procent tot 11.500 punten. De graadmeters koersen wel af op een weekwinst.

Chevron verloor ruim 3 procent. De olieproducent boekte in 2022 een recordwinst, maar de winst in het vierde kwartaal viel lager uit dan kenners hadden verwacht. Een dag eerder steeg het aandeel al bijna 5 procent na de aankondiging van een groot aandeleninkoopprogramma van 75 miljard dollar. Creditcardmaatschappij Visa won 3,2 procent na goed ontvangen resultaten.

Hasbro zakte 4,5 procent. De speelgoedfabrikant gaat dit jaar wereldwijd ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand. Volgens Hasbro waren de speelgoedverkopen in de belangrijke feestdagenperiode tegenvallend.

Chipbedrijf KLA Corp zakte bijna 7 procent na een waarschuwing dat de winst en omzet dit kwartaal lager zullen uitvallen dan verwacht. De fabrikant van verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen Colgate-Palmolive, die ook met cijfers kwam, verloor 4 procent.

Tesla won 2,8 procent. Het aandeel maakte donderdag een koerssprong van 11 procent dankzij een recordwinst van de maker van elektrische auto’s.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 81,90 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder, op 88,32 dollar per vat.