Uitbater gasbeurs Amsterdam opent alternatief in Londen

De Amerikaanse uitbater van het handelsplatform voor gas in Amsterdam, Intercontinental Exchange (ICE), zet een parallelle beurs voor de grond- en brandstof op in Londen. Daarmee hoopt het bedrijf een uitvalsbasis te hebben voor het geval dat de in door de Europese Unie aangekondigde maximumprijs voor aardgas verstoringen in de handel veroorzaakt.

ICE biedt vanaf 20 februari vanuit de Britse hoofdstad, net zoals in Amsterdam, termijncontracten en opties aan voor gas dat via de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF verhandeld wordt. Door de grote rol van dit door Gasunie opgezette handelsplatform zijn Nederlandse gasprijzen maatgevend voor heel Europa.

ICE is altijd kritisch geweest over het prijsplafond, net zoals bijvoorbeeld de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij vrezen voor grote verstoringen in de handel als de prijs niet meer wordt bepaald door vraag en aanbod. Dan kan het bijvoorbeeld ook voorkomen dat leveranciers Europa liever links laten liggen. Ook ontbreekt mogelijk heldere informatie over waar de prijzen voor gas het hoogst is en de vraag dus het grootst, stelde ook de belangenorganisatie voor energiehandelaren EFET.

De prijs voor Europees gas bereikte vorig jaar een piek door zorgen over de toevoer uit Rusland, dat na zijn inval in Oekraïne veel minder gas leverde aan westerse klanten. Het prijsplafond van de Europese Unie treedt overigens niet direct in werking als de gasprijs in Amsterdam even de afgesproken maximumprijs van 180 euro per megawattuur aantikt. Het moet vanaf 15 februari in stelling komen als de gasprijs drie werkdagen of langer boven de limiet uitkomt en die prijs bovendien drie dagen minstens 35 euro hoger ligt dan de wereldwijde richtprijs voor vloeibaar gemaakt gas (lng). Als het plafond eenmaal van kracht is, blijft het minstens twintig dagen gelden.

Of het prijsplafond ooit nodig zal zijn, is overigens maar de vraag. Door goedgevulde gasopslagen in de EU en relatief mild winterweer zijn de Europese gasprijzen hard gedaald. Voor een megawattuur gas wordt nu zo’n 55 euro betaald, wat ongeveer een zesde is van de piek van 345 euro die in juli werd bereikt.