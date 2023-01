Rutte zal weinig naar buiten brengen over deal met VS over ASML

Het kabinet zal vermoedelijk maar weinig naar buiten brengen als er een akkoord is met de Verenigde Staten en enkele andere landen over de exportbeperking van zeer geavanceerde halfgeleiders en halfgeleidertechnologie. “Het is maar zeer de vraag als daar wat uitkomt of dat dan heel zichtbaar wordt”, zei premier Mark Rutte na de ministerraad.

Vorig jaar oktober nam de Amerikaanse regering maatregelen om de uitvoer van deze technologie naar China te beperken. Het is een zeer gevoelig punt, want het treft ook de Nederlandse industrie en dan vooral ASML in Veldhoven. De VS willen onder meer dat ASML zijn minder geavanceerde DUV-machines ook niet meer naar China stuurt. Daar zijn al wel heel veel van deze machines.

In Washington overlegt deze vrijdag opnieuw een Nederlandse delegatie met de Amerikaanse regering over de exportbeperking. Nederland zal niet bij het kruisje tekenen, herhaalde minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) vrijdag. De inzet bij de gesprekken is westers behoud van technologisch leiderschap, strategische afhankelijkheden van chips voorkomen en verhinderen dat geavanceerde chips in wapens van landen als China terechtkomen.

Bij de gesprekken wegen de Nederlandse veiligheidsbelangen het “zwaarst”, zei Schreinemacher. Ze wil ook voorkomen dat oudere Nederlandse chips worden misbruikt. Eerder werd bekend dat die in Iraanse drones zitten die door de Russen worden gebruikt om Oekra├»ne te bombarderen. Volgens de bewindsvrouw is het echter niet eenvoudig om misbruik van oudere chips te voorkomen.