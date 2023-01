Aantal vakantiereizen schieten omhoog tijdens Chinees Nieuwjaar

De Chinezen zijn er tijdens het Chinees Nieuwjaar massaal op uitgetrokken, nu ze voor het eerst in drie jaar weer zonder beperkingen wegens corona mochten reizen. Het aantal vakantiereizen binnen China schoot met 74 procent omhoog ten opzichte van vorig jaar tijdens het belangrijkste feest van het jaar voor de inwoners van China, meldt de Chinese staatszender CCTV.

Honderden miljoenen mensen reizen naar huis om het Chinese Nieuwjaar te vieren. De meesten moeten vaak meer dan tien uur reizen om thuis te komen, vaak strijdend om een beperkte voorraad bus- of treinkaartjes. Dit jaar begon de vakantie afgelopen zondag. Het zogeheten Lentefeest duurde tot vrijdag.

Naar schatting maakten 226 miljoen Chinezen dit jaar een binnenlandse reis, met de auto, bus, trein of vliegtuig.

De afgelopen drie jaar werd mensen verteld niet te reizen in de vakantieperiode vanwege corona. Degenen die wel wilden kregen te maken met plotselinge lockdowns, moesten meerdere coronatests doen, of werden in quarantaine geplaatst. Ook dreigden werkgevers met ontslag.