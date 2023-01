Adverteerders tevreden na afketsen fusie RTL en Talpa

De bond van Adverteerders (bvA) is tevreden met het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om de fusie van RTL Nederland en Talpa niet door te laten gaan, laat directeur Henriƫtte van Swinten weten. De bond had vorig jaar bezwaar aangetekend tegen de fusieplannen omdat het vreesde voor prijsstijgingen en beperkte mogelijkheden voor adverteerders om consumenten te bereiken.

De bvA zegt dat het niet per definitie tegen een fusie tussen RTL Nederland en Talpa is. “Wij zien ook wel dat het in de Nederlandse mediamarkt belangrijk is dat er beweging en innovatie is”, vertelt Van Swinten. Echter meent de bvA dat deze specifieke fusie ongunstig zou zijn geweest, bijvoorbeeld door het verdwijnen van zenders en programma’s.

RTL en Talpa probeerden de weg voor een fusie vrij te maken door de de advertentieruimte op de Talpa-zenders uit te besteden aan Mediahuis Nederland. Daarmee moesten zorgen over de overgebleven concurrentie in het medialandschap weggenomen worden. Mediahuis Nederland zegt “teleurgesteld” te zijn nu de fusie niet doorgaat. Het bedrijf wil verder inhoudelijk niet reageren.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt dat de afgeketste fusie enigszins als een verrassing komt. Omroepsecretaris Wais Shirbaz dacht dat het plan om advertentieruimte op de Talpa-zenders uit te besteden voor de ACM misschien genoeg was om het wel door te laten gaan. Hij vraagt zich wel af wat de beslissing voor gevolgen heeft voor de werkgelegenheid binnen RTL en Talpa. “Dat is nog een punt van aandacht bij ons”, laat hij weten.

DPG Media, die vorig jaar bij de ACM had geklaagd over de voorgenomen fusie, reageert niet op het stuklopen van de overname omdat het besluit nog niet gepubliceerd is. “We gaan ervan uit dat de ACM hierin een zorgvuldige afweging heeft gemaakt.”

DPG, het Belgische moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD, stelde vorig jaar dat de aangekondigde fusie zou leiden tot een monopolie op de Nederlandse televisiemarkt. Ook zou dat een negatief effect hebben op de advertentiemarkt voor de radio.