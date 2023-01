Kleine krimp voor Duitse economie in vierde kwartaal

De Duitse economie is in het laatste kwartaal van 2022 toch licht gekrompen. De grootste economie van de eurozone kampte in het vierde kwartaal onder meer met een terugval van de consumentenbestedingen, na drie kwartalen van groei. Dat meldde het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van een nieuwe schatting.

Bij de publicatie van het economische groeicijfer over heel 2022, dat eerder deze maand werd gepubliceerd, liet Destatis nog weten te rekenen op een stagnatie van de economie in het vierde kwartaal. Ten opzichte van het derde kwartaal kromp de economie van de belangrijke handelspartner van Nederland echter met 0,2 procent. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder was er wel sprake van een groei met 1,1 procent.

Een recessie in Duitsland is daarmee weer mogelijk, als de economie ook in het eerste kwartaal een krimp laat zien. Vorige week kwam de Duitse regering nog met een nieuwe raming voor 2023, waarbij werd gerekend op een kleine economische groei dit jaar. Afgelopen najaar rekende het kabinet nog op krimp van de Duitse economie in 2023.

Naast Duitsland liet ook Zweden in het laatste kwartaal van 2022 een onverwachte krimp zien. Daarnaast liep de inflatie in Spanje in januari onverwacht op tot 5,8 procent, terwijl was gerekend op een afkoeling tot 5 procent. De economische vooruitzichten voor Europa blijven daarmee onzeker.

De Europese Centrale Bank heeft aangegeven vastbesloten te zijn om de inflatie in het eurogebied terug te dringen. Donderdag zal de ECB de rentetarieven naar verwachting opnieuw met een half procentpunt verhogen om de prijsstijgingen tegen te gaan. De hogere leenkosten zetten echter ook een rem op de economie en de volle impact van de vorige renteverhogingen moet nog komen.