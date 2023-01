Eindhoven: ontslagen personeel Philips vast snel weer aan de bak

De gemeente Eindhoven vertrouwt erop dat de meeste werknemers van Philips die hun baan verliezen bij een maandag aangekondigde ontslagronde snel weer nieuw werk zullen vinden. Maandag maakte het bedrijf bekend dat het dit jaar 1100 banen schrapt in Nederland. Ongeveer twee derde daarvan verdwijnt in de regio Eindhoven en Best.

De gemeente Eindhoven noemt het “bovenal naar” voor de mensen die het betreft. “Tegelijk zien we dat veel bedrijven in de regio Brainport Eindhoven staan te springen om gekwalificeerd personeel.” Daarom vertrouwt de gemeente erop dat de meeste mensen snel weer nieuw werk zullen vinden. “Zodat hun talent en expertise voor Brainport Eindhoven en het ecosysteem behouden blijven. Waar nodig of wenselijk zullen wij daar ondersteuning aan bieden.”

Het ontslag bij Philips in Nederland maakt deel uit van een wereldwijde ontslagronde waarbij dit jaar 3000 banen worden geschrapt. In 2024 en 2025 verdwijnen wereldwijd nog eens 3000 banen. De ontslagen horen bij een reorganisatie die topman Roy Jakobs inzet. Daardoor moet het medisch technologiebedrijf beter gaan presteren.