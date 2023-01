Philips sluit dag af als grote winnaar in negatieve AEX

Philips heeft maandag afgesloten als grote winnaar in de AEX-index. Het zorgtechnologieconcern, dat kampt met de gevolgen van een grote terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten, kondigde aan wereldwijd de komende jaren 6000 banen te schrappen. Dit bericht werd, net als de beter dan verwachte resultaten van afgelopen kwartaal, goed ontvangen op het Damrak.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 5,4 miljard euro en een nettoverlies van 105 miljoen euro. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 7 procent.

Maar het was niet genoeg om de AEX aan een plus te helpen. Beleggers lijken geen risico te nemen voorafgaand aan de rentebesluiten in de VS en Europa later deze week. De hoofdindex sloot 0,8 procent lager op 744,83 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 1005,00 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs bleven nagenoeg gelijk.

Techinvesteerder Prosus (min 6,3 procent) kampte met stevige koersverliezen in de Chinese techsector en was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Zo verloor Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, bijna 7 procent in Hongkong.

Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de staartgroep. Persbureau Bloomberg meldde vrijdagavond dat Nederland, de VS en Japan een akkoord hebben bereikt over beperkingen van de export van chiptechnologie naar China. Chipmachinemaker ASML liet in een reactie weten vooralsnog geen reden te zien om zijn groeiverwachting voor dit jaar los te laten. ASML verloor desondanks 2,7 procent. ASMI en Besi raakten tot 4,6 procent kwijt.

Unilever behoorde tot de schaarse stijgers en won 1 procent. Het levensmiddelenconcern krijgt weer een Nederlander als topman. Hein Schumacher, de huidige baas van zuivelbedrijf FrieslandCampina, neemt in juli het roer over van de Brit Alan Jope.

Bij de kleinere bedrijven verloor Air France-KLM 3,4 procent. Dinsdag staken medewerkers in Frankrijk opnieuw, waardoor de Franse tak van het concern een op de tien vluchten over kortere afstand moet schrappen.

De euro was 1,0869 dollar waard, tegen 1,0859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 78,54 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 85,46 dollar per vat.