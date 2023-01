Grote banken beloven klant beter digitaal op weg te helpen

ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank gaan klanten die moeite hebben met digitaal bankieren voortaan beter helpen. Met die toezegging komen ze via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zo zijn de banken van plan om binnenkort een proef in Nederlandse bibliotheken, waar bankklanten terecht kunnen met vragen, uit te breiden. Daarmee reageren ze op een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), die maandag meldde dat miljoenen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.

“FinanciĆ«le dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen”, benadrukt NVB-voorzitter Medy van der Laan. “Bijna alles kan geregeld worden via een app of online. Dit heeft als voordeel dat veel mensen nu makkelijker toegang hebben tot bankzaken, bijvoorbeeld door gesproken tekst of het gebruik van een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Toch zien we ook dat een deel van de samenleving niet goed mee kan komen.”

ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank, bekend van onder meer SNS en RegioBank, gaan nu met elkaar en andere organisaties in gesprek om te kijken hoe zij hun klanten beter kunnen helpen met digitaal bankieren. Ook gaan de banken informatiekaarten ontwikkelen waardoor duidelijk moet worden waar klanten kunnen aankloppen met bepaalde vragen.

Voor de lange termijn willen ze ook hun telefonische bereikbaarheid verbeteren. Dat moet onder meer door een vereenvoudiging van de menu’s en het aanbieden van meer persoonlijke dienstverlening zorgen. Ook wordt gekeken naar het verstrekken van meer informatie over machtiging, al blijft zelfstandig bankieren “het uitgangspunt”, aldus NVB. Het is de bedoeling dat de actiepunten komende tijd worden gemonitord en vervolgens geĆ«valueerd, “zodat kan worden geleerd en verbeterd”.