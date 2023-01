Topman TikTok getuigt voor Amerikaanse politici

TikTok-topman Shou Zi Chew getuigt op 23 maart voor een commissie van het Amerikaanse Congres. Hij doet dat vanwege de toenemende zorgen over de Chinese video-app. Amerikaanse politici, vooral Republikeinen, zijn bang dat dat TikTok data deelt met de Chinese overheid en de app inzet voor propaganda en manipulatie.

Het is de eerste keer dat de topman van TikTok voor een commissie van het Amerikaanse Congres verschijnt. Kort voor zijn getuigenis, in februari, wordt gestemd over een wetsvoorstel om de app te blokkeren in de Verenigde Staten.

Commissievoorzitter Cathy McMorris Rodgers eist meer informatie van TikTok over de invloed op jonge gebruikers van de app. “TikTok heeft de Chinese Communistische Partij bewust toegang verleend tot Amerikaanse gebruikersgegevens. Amerikanen verdienen het om te weten wat de invloed hiervan is op hun privacy en de veiligheid van hun data.” Zij en andere commissieleden maken zich zorgen over schadelijke inhoud en seksuele uitbuiting van minderjarigen op het platform.

TikTok zelf zei eerder zich te richten op de veiligheid van jonge gebruikers en sommige functies voor hen te beperken. Ook stelt het bedrijf al langer dat de gegevens van gebruikers veilig zijn.

Deze maand ontving TikTok een boete van 5 miljoen euro van de Franse autoriteiten. Volgens de Franse waakhond voor gegevensbescherming was het voor gebruikers te moeilijk om cookies te weigeren, en dat mag niet. Ook informeerde TikTok bezoekers van de website niet goed genoeg over cookies.