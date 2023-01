Philips staat centraal op Damrak na nieuwe ontslagronde

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern, dat kampt met de gevolgen van een grote terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten, liet bij de presentatie van de jaarcijfers weten wereldwijd de komende jaren nog eens 6000 banen te schrappen. De ontslagen komen bovenop de eerdere aangekondigde ontslagronde van 4000 banen. In Nederland verdwijnen dit jaar 1100 banen, bovenop het eerder aangekondigde verlies van 400 banen.

De ontslagronde is onderdeel van de nieuwe groeistrategie die Philips maandag presenteerde. Die moet tegen 2025 leiden tot een omzetgroei van zo’n 5 procent. In het afgelopen kwartaal boekte het concern een omzet van 5,4 miljard euro, tegen 4,9 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep bleef een nettoverlies over van 105 miljoen euro, tegen een winst van 151 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021.

Beleggers maken zich verder op voor een drukke week. In Amsterdam komen deze week onder meer de AEX-bedrijven KPN, ING en Shell met cijfers. Op Wall Street openen grote techconcerns als Apple, Google-moeder Alphabet, Amazon en Facebook-eigenaar Meta Platforms de boeken. Daarnaast komen de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) met rentebesluiten. De Fed en de ECB gaan de rente waarschijnlijk verder verhogen om zo de hoge inflatie aan te pakken.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van 0,8 procent en ook de andere Europese beurzen lijken lager te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent hoger en in Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een lange vakantieweek, noteerde de hoofdindex 0,2 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong zakte daarentegen ruim 2 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven.

Op het Damrak zal techinvesteerder Prosus mogelijk tegenwind ondervinden van de koersverliezen in de Chinese techsector. Zo zakte Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, dik 6 procent in Hongkong.

Ook chipmachinemaker ASML blijft in de belangstelling staan. Persbureau Bloomberg meldde vrijdagavond op basis van ingewijden dat Nederland, de VS en Japan een akkoord hebben bereikt over beperkingen van de export van chiptechnologie naar China. ASML liet in een reactie daarop weten vooralsnog geen reden te zien om zijn groeiverwachting voor dit jaar los te laten.

De euro was 1,0863 dollar waard, tegen 1,0859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 79,26 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 86,16 dollar per vat.