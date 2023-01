CNV: reorganisatie Philips ‘geen garantie op rustig vaarwater’

Vakbond CNV reageert “geschokt” op het nieuwe banenverlies bij Philips en denkt dat de reorganisatie “geen enkele garantie op rustig vaarwater” biedt bij het medisch technologiebedrijf. CNV-bestuurder Arjan Huizinga wijst erop dat de vier vorige topmannen bij Philips kort nadat ze waren aangesteld ook altijd grote veranderingen doorvoerden. “Waarom zou weer een nieuwe koers Philips deze keer wél helpen op lange termijn?”

Philips kondigde maandagochtend aan dit jaar wereldwijd 3000 banen te schrappen, waarvan 1100 in Nederland. De twee jaar erna verdwijnt wereldwijd nog eens hetzelfde aantal banen. Daarmee grijpt topman Roy Jakobs opnieuw hard in. Kort na zijn aantreden bij Philips in oktober kondigde hij al 4000 ontslagen aan. In totaal heeft Philips wereldwijd zo’n 77.000 werknemers, waarvan ongeveer 11.000 in Nederland.

“Elke keer is een kaalslag onder de medewerkers onderdeel van de oplossing om het bedrijf verder te helpen”, aldus Huizinga. “Maar het zijn juist deze mensen die er alles aan doen om van Philips een fantastisch bedrijf te maken. Het zou veel wenselijker zijn om de dividenduitkering aan aandeelhouders voor een of twee jaar stop te zetten.”

De CNV’er vindt dat Philips medewerkers wiens banen nu behouden blijven eigenlijk een werkgelegenheidsgarantie moet geven. “‘Als je er zoveel vertrouwen in hebt dat een nieuw businessmodel waarmee 1100 banen verloren gaan je er weer bovenop helpt, mag je de mensen die achterblijven best wat zekerheid geven.” Ook dringt hij erop aan dat Philips zijn personeel nu niet te lang in onzekerheid houdt over hun toekomst bij het bedrijf en dat Philips ruimhartig omgaat met de vrijwillige vertrekregeling en de plaatsmakersregeling uit het doorlopende sociaal plan.