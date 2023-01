Vertrouwen in economie EU stijgt opnieuw, Nederland blijft achter

Het vertrouwen in de economie van de Europese Unie is voor de derde maand op rij gestegen. Vooral op het gebied van werkgelegenheid, uitgaven in winkels en de industrie werd het sentiment positiever. In de bouw nam het optimisme juist flink af, meldt de Europese Commissie.

Nederland bleef enigszins achter bij het groeiende vertrouwen in andere grote economie├źn in de EU. De graadmeter voor het economische sentiment steeg in ons land met een half punt. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economie├źn van de EU, werd het sentiment juist flink positiever met een stijging van 2,5 en 4,4 punten.

In de industrie, de diensten- en retailsector nam het vertrouwen toe, maar in de bouw juist niet. Ondernemers in deze sector rekenen op minder vraag naar werk, mogelijk door de stijgende rente op hypotheken en dalende huizenprijzen. Die ontwikkeling is in Nederland in ieder geval aan de gang. Bouwbedrijven in de EU verwachten dat de werkgelegenheid in de sector de komende drie maanden afneemt.

De graadmeter voor het economische sentiment in heel de EU steeg met 2,3 punten tot 98 punten. In de eurozone was de stijging nog iets groter, met een plus van 2,8 tot 99,9 punten. Afgelopen oktober had het economisch vertrouwen in de EU juist nog het laagste niveau (90,9) sinds november 2020 bereikt. Nu ligt dat weer in de buurt van het gemiddelde sinds 2000.