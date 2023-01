Autoconcern General Motors stijgt op Wall Street na resultaten

General Motors (GM) behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse autofabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook is GM positief over 2023, dat naar verwachting opnieuw een sterk jaar zal zijn. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van ruim 7 procent. Naast GM kwamen ook grote bedrijven als ExxonMobil, McDonald’s, Caterpillar, Pfizer en UPS met cijfers.

De algehele stemming op Wall Street bleef enigszins terughoudend. Alle aandacht gaat daarbij uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De centrale bank zal woensdag naar verwachting de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Het zou de achtste renteverhoging op rij zijn. Wel wordt verwacht dat de Fed de rente wat minder agressief zal opvoeren door de afkoelende inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel licht hoger op 33.766 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4029 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 11.443 punten.

ExxonMobil zakte 1,5 procent ondanks dat de grote olieproducent afgelopen kwartaal beter presteerde dan kenners hadden verwacht. Over heel 2022 boekte het concern een recordwinst van 56 miljard dollar.

De fabrikant van bouwmachines Caterpillar boekte in het vierde kwartaal minder winst dan verwacht door hogere kosten en werd 4,5 procent lager gezet.

UPS steeg 3,5 procent. De pakketbezorger versloeg met zijn kwartaalresultaten de verwachtingen, maar waarschuwde voor een omzetdaling in 2023. Fastfoodketen McDonald’s (min 2 procent) profiteerde van de prijsverhogingen van zijn menu’s en zag de kwartaalwinst stijgen ondanks een lichte omzetdaling.

Pfizer daalde 1,3 procent. De farmaceut, bekend van het coronavaccin, heeft volgens topman Albert Bourla een recordjaar achter de rug, waarin de omzet net boven de 100 miljard dollar uitkwam. De winstverwachting voor dit jaar viel echter tegen. Pfizer verwacht onder meer dat de vraag naar het coronavaccin afneemt in 2023.

Spotify sprong 8 procent omhoog. De muziekstreamingdienst zag het aantal betalende gebruikers in het vierde kwartaal voor het eerst toenemen tot meer dan 200 miljoen. Ook de omzet nam flink toe. Onder de streep leed het bedrijf wel weer een verlies.