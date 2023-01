Investeringen in schone energie bijna net zo hoog als in fossiel

Vorig jaar werd wereldwijd 1,1 biljoen dollar geïnvesteerd in technologieën voor schone energie, bijna net zoveel als bestedingen aan fossiele brandstoffen als olie en gas, zeggen onderzoekers van onderzoeksbureau BloombergNEF. Het is voor het eerst dat deze investeringen ongeveer gelijk zijn. Er werd onder meer veel besteed aan elektrisch vervoer en andere vormen van groene energie.

Klimaatvriendelijke investeringen stegen het afgelopen jaar met 31 procent vergeleken met 2021. Dit is te danken aan de energiecrisis die volgde nadat Rusland Oekraïne binnenviel.

Beleggingen in de energietransitie nemen nog verder toe, zegt onderzoeker Albert Cheung. “Investeringen in technologieën voor schone energie staan op het punt om fossiele brandstoffen in te halen.”

Uitgaven aan technieken voor de transitie naar duurzame energie moeten volgens dezelfde onderzoekers eigenlijk nu al drie keer hoger zijn om het klimaatdoel van de Europese Unie te kunnen halen. De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn en dus geen CO2 en andere emissies meer uitstoten. In 2030 moet de uitstoot al 55 procent minder zijn vergeleken met 1990.