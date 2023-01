EU: handel in namaakartikelen bedreigt voortbestaan mkb’ers

Steeds meer midden- en kleinbedrijven komen in de problemen door de handel in illegale nagemaakte producten. Met name winkels die elektronica, kleding, parfums, cosmetica en speelgoed aanbieden worden getroffen, meldt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De organisatie waarschuwt dat sommige ondernemingen zodanig onder de handel in nepartikelen lijden dat zij op termijn kunnen omvallen.

EUIPO en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) melden op basis van onderzoek dat de overlevingskans van mkb-ondernemingen met 34 procent wordt verminderd door misbruik van intellectuele-eigendomsrechten. Zo beschikken getroffen bedrijven vaak niet over de capaciteit om de namakers juridisch aan te pakken. Ondertussen lijden zij als gevolg van de nepartikelen onder meer omzetverlies en reputatieschade.

Volgens de studie heeft zo’n 15 procent van de mkb-bedrijven ooit te maken gehad met misbruik van eigendomsrechten. Bij bedrijven die bekend staan om innovatieve producten is dit 20 procent. Toch blijven veel gevallen van misbruik onderbelicht. Zo geven 4 op de 10 ondernemers aan dat zij de markt niet controleren op namaakartikelen. Ook hieraan ligt een gebrek aan capaciteit ten grondslag.

De meeste namaakgoederen zijn afkomstig uit China en Hongkong. Niet alleen lijden de bedrijven, ook consumenten lopen risico’s. Bijvoorbeeld omdat de inferieure producten niet voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsverwachtingen van de klant.